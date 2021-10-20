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مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 20.10.2021 16:43
آخر تحديث في 20.10.2021 16:48
مشهد من طائرة مقاتلة روسية سو-30ما حددته وزارة الدفاع الروسية على أنه قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B وطائرة عسكرية للتزود بالوقود من طراز KC-135 تحلق فوق البحر الأسود رويترز مشهد من طائرة مقاتلة روسية سو-30ما حددته وزارة الدفاع الروسية على أنه قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B وطائرة عسكرية للتزود بالوقود من طراز KC-135 تحلق فوق البحر الأسود (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن اعتراض مقاتلتي "سو 30" لقاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من طراز "بي-1-بي" فوق البحر الأسود، أمس الثلاثاء.

وقال مركز إدارة الدفاع الروسية التابع للوزارة، وفقا لموقع روسيا اليوم إن الرادارات الروسية رصدت أهدافا فوق البحر الأسود كانت تقترب من حدود البلاد.

من جانبها أرسلت القوات المناوبة للطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود الروسي مقاتلتين من طراز سو- 30 إلى الجو، لمنع انتهاك الحدود الروسية.

وظلت المقاتلات الروسية بالقرب من الطائرات العسكرية الأمريكية حتى خروجها من الحدود الروسية.

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