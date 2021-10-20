مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن اعتراض مقاتلتي "سو 30" لقاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من طراز "بي-1-بي" فوق البحر الأسود، أمس الثلاثاء.

وقال مركز إدارة الدفاع الروسية التابع للوزارة، وفقا لموقع روسيا اليوم إن الرادارات الروسية رصدت أهدافا فوق البحر الأسود كانت تقترب من حدود البلاد.

من جانبها أرسلت القوات المناوبة للطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود الروسي مقاتلتين من طراز سو- 30 إلى الجو، لمنع انتهاك الحدود الروسية.

وظلت المقاتلات الروسية بالقرب من الطائرات العسكرية الأمريكية حتى خروجها من الحدود الروسية.