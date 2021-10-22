قيرغيزستان تشتري مسيرات "بيرقدار تي بي 2" التركية

أعلن رئيس لجنة الأمن الوطني القرغيزي الجنرال كامتشبيك تاشييف، أن بلاده تقدمت بطلب لشراء مسيرات "بيرقدار تي بي 2" المسلحة التركية، مضيفا أنه من المنتظر إتمام الصفقة وإجراء مراسم التسليم في وقت قريب.

جاء ذلك في تصريحاته للصحفيين عقب مراسم استلام بلاده عربات عسكرية جديدة، بحضور رئيس الدولة بالعاصمة بشكك.

وأشار إلى أن عدد قليل من الدول تمتلك الطائرات المسيرة، وأن قيرغيزستان ستصبح واحدة منهم، لافتا إلى أن العناصر الذين سيقودون تلك المسيرات، خضعوا لدورات تأهيلية بهذا الشأن في تركيا.

ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، التي تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ عام 1984، حيث تصنع الطائرات غير المأهولة القلائل بالعالم.

كما تستخدم المسيرات حاليا من قبل الجيش وقوات حرس الحدود وجهاز الاستخبارات التركي، إلى جانت استخدامها من قبل عدة دول أخرى مثل قطر، وأوكرانيا، وأذربيجان، وبولندا.