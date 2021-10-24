الصين تتوقع تفاقم الموجة الجديدة لكورونا في الأيام القادمة

قال أحد مسؤولي الصحة في الصين إن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد سوف تزداد في الأيام المقبلة، وقد يستمر توسع المناطق المتأثرة بالوباء.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وو ليانغ يو، وهو مسؤول في لجنة الصحة الوطنية، القول في إفادة صحافية في بكين الأحد إن الموجة الحالية في الصين ناتجة عن سلالة دلتا الواردة من الخارج.

كما قال مي فنغ، المتحدث باسم اللجنة، في الإفادة الصحافية إن موجة الإصابات امتدت إلى 11 مقاطعة في الأسبوع الذي بدأ في 17 تشرين أول/ أكتوبر. وأضاف أن معظم المصابين لديهم تاريخ سفر خارج هذه المقاطعات. وحث المناطق التي تأثرت بالوباء على تبني "وضع الطوارئ".

وأوقفت بعض المدن في مقاطعة جانسو – بما في ذلك عاصمتها لانتشو – ومقاطعة منغوليا الداخلية خدمات الحافلات وسيارات الأجرة بسبب الفيروس، وفقا لما ذكره تشو مين، وهو مسؤول بوزارة النقل.

وسجلت الصين 26 إصابة محلية مؤكدة جديدة بفيروس كورونا السبت، بما فيها سبع حالات في منغوليا الداخلية وست حالات في جانسو وست حالات أخرى في نينغشيا وأربع حالات في بكين وحالة واحدة في كل من هيبي وهونان وشنتشي، وفقا للجنة الصحة الوطنية.

كما تم تسجيل أربع حالات محلية بدون أعراض في هونان ويوننان.