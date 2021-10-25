الصين.. ضحايا في انفجار مختبر في جامعة متخصصة في علوم الطيران الفضاء

وقع انفجار في أحد المختبرات في جامعة شرقي الصين أسفر عن مقتل شخصين وجرح تسعة آخرين على الأقل، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية.

ووقع الانفجار مساء الأحد في جامعة نانجينغ المتخصصة في علوم الطيران والملاحة الفضائية. وهي مركز رئيسي للتعليم العالي يجذب أعدادا كبيرة من الطلاب الأجانب.

يحقق المسؤولون في أسباب الانفجار الذي وقع في كلية علوم المواد والتكنولوجيا، وفق تلفزيون الصين المركزي.

لم يتم الإعلان عن هوية الضحايا. ويفيد موقع الكلية بأن أكثر من ألف طالب أجنبي حضروا فيها دورات في الهندسة والأعمال واللغة الصينية.

بيد أنه لم يتضح عدد الطلاب الذين استمروا في الدراسة هناك بعد أن فرضت الصين قيودا على السفر بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن الصين سعت للعب دور رئيسي في الطيران العالمي والفضاء، غير أن جهودها لإنتاج طائرات تجارية لم تحدث أثرا مهما بعد.