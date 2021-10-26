هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تُعد خططا لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب تُعد خططا لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشلت المفاوضات النووية مع طهران.

وأضافت: "بحسب تقديرات استخباراتية عُرضت على المستوى السياسي في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، فإن إيران تسعى إلى نصب صواريخ أرض جو في سوريا والعراق ولبنان، بهدف اعتراض غارات جوية إسرائيلية".

وأردفت: "تشير هذه التقديرات الاستخباراتية إلى أن قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاعات الجوية على طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي".

وفي سياق متصل قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن إيران بدأت في نشر بطاريات صواريخ متطورة مضادة للطائرات في المنطقة، بما في ذلك سوريا حيث تشن الطائرات الإسرائيلية بشكل روتيني ضربات جوية، في محاولة لتحدي طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

وأضافت أن مثل هذه الخطوة تجبر المزيد من الطائرات الإسرائيلية على المشاركة في أي عملية محتملة ضد البرنامج النووي الإيراني.

مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي مدرك أن صناعة إيران قوية، في حين أنها لا تمتلك القوة الجوية، لكن طائراتها بدون طيار تشكل تهديداً كبيراً لإسرائيل ودول المنطقة الأخرى.

ومن المتوقع استئناف مفاوضات فيينا قريبا، حول العودة إلى الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي عقد في عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.

يذكر أن إسرائيل تعارض عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران.