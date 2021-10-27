اليابان.. وفاة "سوناو تسوبوي" الناجي من قنبلة هيروشيما

توفي سوناو تسوبوي (96 عاما) الناجي من القصف الذري لمدينة هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية، الأربعاء، أن تسوبوي كان يبلغ من العمر 20 عامًا في 6 أغسطس/ آب 1945، عندما ضربت الولايات المتحدة هيروشيما بقنبلة ذرية، وهو أول هجوم ذري في العالم.

وذكرت أن تسوبوي تعرض لحرق كامل في جسده وهو في طريقه إلى الجامعة أثناء سقوط القنبلة الذرية رغم بعده عن مركز سقوط القنبلة 1.2 كيلومترا.

وترأس تسوبوي منظمة تسمى "الناجون من القنبلة الذرية والقنابل الهيدروجينية" في اليابان، وأصبح ناشطا بارزا من أجل نزع الأسلحة النووية في العالم.

يشار إلى أنه في السادس من أغسطس/آب 1945، تعرضت هيروشيما للقصف بقنبلة ذرية أمريكية مما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص، وبعدها بثلاثة أيام أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية أخرى على ناغازاكي مما أسفر عن مقتل 70 ألفا آخرين.

واستسلمت اليابان بعد ستة أيام من ذلك، لتضع الحرب العالمية الثانية أوزارها (1939-1945).