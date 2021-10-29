باكستان تدين هجمات طالت مساجد ومنازل مسلمين بالهند

أدانت باكستان أعمال التخريب والهجمات التي طالت مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين من "عصابات هندوتفا المتطرفة" في ولاية ترايبورا الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار أحمد، في بيان له الجمعة، إن الهجمات "اللاواعية" مستمرة في ترايبورا منذ الأسبوع الماضي.

وأشار أحمد إلى أن الدولة الهندية فشلت في حماية المسلمين، وفي نفس الوقت لم تستجب لاستغاثات يائسة من المنظمات الإسلامية المحلية.

وقال إن باكستان تُدين أعمال التخريب التي طالت المساجد والمنازل والمتاجر العائدة للمسلمين من قبل عصابات هندوتفا المتطرفة في ترايبورا.

ودعا المتحدث المجتمع الدولي إلى أداء دوره من أجل وقف موجة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في الهند، والهجمات التي تستهدف المسلمين.

كما دعا العالم إلى ضمان سلامة المسلمين في الهند وحماية أماكن عبادتهم.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشف بيان نشرته جمعية حماية الحقوق المدنية (APCR) المحلية عن تعرض 16 مسجدًا على الأقل لأضرار على يد "عصابات هندوتفا المتطرفة"، وأن العديد من المنازل والمتاجر التابعة للمسلمين أحرقت.