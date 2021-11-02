19 قتيلا جراء هجوم إرهابي استهدف مستشفى عسكري في أفغانستان

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى عسكريا في العاصمة الأفغانية كابل، الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و35 جريحا.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية أن حصيلة قتلى التفجيرين ارتفع إلى 19 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 35 حتى مساء اليوم.

وشهدت العاصمة الأفغانية كابل، في وقت سابق اليوم، انفجارا استهدف مستشفى "سردار محمد داود خان" العسكري، الأكبر في البلاد.

وحسب وكالة الأناضول، وقع الانفجار أمام المستشفى، تبعه انفجار ثانٍ في المنطقة المحيطة بالبناء، كما سمعت أصوات إطلاق نار في داخل المستشفى.