ارتفاع ضحايا تفجير مستشفى كابل إلى 22 بينهم قيادي في طالبان

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى عسكريا في العاصمة الأفغانية كابل أمس، إلى 22 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، الأربعاء، أن حصيلة قتلى التفجيرين ارتفع إلى 22 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 50 حتى صباح اليوم.

كما نقلت الوكالة عن مصادر (لم تسمها) أن حمد الله مخلص، القيادي البارز في "طالبان" قتل في الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التنظيم وقال عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن الهجوم وقع بواسطة 5 عناصر، و"أدى لمقتل الكثيرين من حركة طالبان، بينهم قيادي بارز".

وشهدت العاصمة الأفغانية كابل، الثلاثاء، انفجارا استهدف مستشفى "سردار محمد داود خان" العسكري، الأكبر في البلاد.

ووقع الانفجار أمام المستشفى، تبعه انفجار ثانٍ في المنطقة المحيطة بالبناء، كما سمعت أصوات إطلاق نار داخل المستشفى.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصدر أمني (لم تسمه) قوله إنه إثر التفجيرين، دخل 5 مسلحين المستشفى واشتبكوا مع قوات طالبان، ما أسفر عن مقتل جميع المهاجمين.