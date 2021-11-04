مجلس الأمن يدين هجوم داعش على مستشفى في كابل

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي على مستشفى "سردار محمد داود خان" بالعاصمة الأفغانية كابل، الذي حدث قبل يومين وتبناه تنظيم داعش.

وقال المجلس في بيان صادر عنه: "إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، والاستهداف المتعمد للمستشفيات والعاملين في المجال الطبي أمر بغيض يستوجب الإدانة".

وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها ورعاتها، وتقديمهم للعدالة، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون بنشاط مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وجدد مجلس الأمن تأكيده على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، وأينما ومتى وقعت وأيا كان مرتكبوها.

كما أعرب أعضاء المجلس المكون من 15 دولة عن تعازيهم لأسر الضحايا، وأمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، وقع انفجار أمام مستشفى "سردار محمد داوود خان" العسكري -الأكبر في أفغانستان- تبعه انفجار ثان في محيط المبنى، وسُمعت أصوات إطلاق نار داخل المستشفى.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، نقلا عن مصدر أمني، إنه إثر التفجيرين دخل 5 مسلحين إلى المستشفى، واشتبكوا مع قوات تابعة لحركة طالبان، وقُتل جميع المهاجمين.

بينما قال تنظيم داعش الإرهابي عبر منصاته، إن خمسة من عناصره نفذوا الهجوم، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من أعضاء حركة طالبان بينهم قيادي بارز.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن من بين القتلى القيادي البارز في طالبان "حمد الله مخلص" قائد الفليق العسكري في كابل.

وسيطرت "طالبان" على أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي، بالتزامن مع مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكية اكتملت بنهاية ذلك الشهر.