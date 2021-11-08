السلطات الإيرانية تحظر صحيفة ربطت بين الفقر المتفشي والمرشد الأعلى للجمهورية

عمدت السلطات الإيرانية إلى سحب ترخيص صحيفة محلية بعد نشرها رسماً يربط ما بين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي ومعاناة "ملايين" الإيرانيين من الفقر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وكتبت صحيفة "كليد" (المفتاح بالفارسية) على صفحتها الأولى السبت، بالعنوان العريض "ملايين الإيرانيين تحت خط الفقر" مرفقة ذلك برسم بياني يظهر يداً يسرى تحمل قلماً، بطريقة تظهرها وهي ترسم هذا الخط. وشكل اليد مماثل لصورة معروفة تظهر يد المرشد وهو يكتب بقلمه على ورقة.

ونقلت وكالة "إرنا" عن علاء الدين ظهوريان، أمين هيئة الإشراف على الصحافة، قوله إن "أعضاء الهيئة صوّتوا لصالح إلغاء ترخيص الصحيفة بما يتوافق مع قوانين الصحافة في البلاد".

وأوضح أن المجلس عقد اجتماعا صباح الاثنين برئاسة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي اسماعيلي، وتم خلاله البحث في "المخالفة التي ارتكبتها صحيفة كليد".

ولم تحدد وكالة "إرنا" طبيعة المخالفة التي ارتكبتها الصحيفة التي أنشئت عام 2015، وليست من الصحف واسعة الانتشار في إيران.

الا أن وكالة "نادي المراسلين الشباب" للأنباء التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، أشارت الى أن الصحيفة "نشرت قبل يومين صورة بيانية عن خط الفقر على صفحتها الأولى، تمثّل صورة للقائد الأعلى (خامنئي) وهو يكتب رسالة".

ويحظى المرشد بمكانة سياسية ودينية غير قابلة للمسّ في الجمهورية الإسلامية، وتعود إليه الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بالدرجة الأولى الى العقوبات القاسية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها، بعد انسحاب واشنطن الأحادي في 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.