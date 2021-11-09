إيران تعترض مسيرات أمريكية فوق بحر العرب

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، اعتراضها طائرتين مسيّرتين تابعتين للقوات الجوية الأمريكية، فوق بحر العرب.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الطائرتين من طراز "RQ4" و"MQ-9"، تم اعتراضهما بعد دخولهما نطاق منظومات الدفاع الجوية الإيرانية.

وأوضح أن الحادثة جرت أثناء إجراء مناورات "ذو الفقار -1400" قبالة سواحل محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

وأضاف أنه تم اعتراض المسيّرتين الأمريكيتين وتحذيرهما، دون مزيد من التفاصيل.

وزعمت أن المسيّرتين الأمريكيتين جاءتا إلى المنطقة بهدف جمع معلومات حول مناورات "ذو الفقار -1400" التي تنظم بشكل سنوي.