الهند تعزز قواتها في كشمير بآلاف الجنود

أعلنت الهند الأربعاء إرسال آلافًا من القوات الإضافية إلى شطرها من كشمير، بعد الهجمات التي شهدها الأسابيع الأخيرة.

وتنشر نيودلهي قرابة 500 ألف من الجنود وقوات الأمن في كشمير لاحتواء حركة تمرد تسعى للاستقلال أو ضم المنطقة إلى باكستان.

وأكد المتحدث باسم قوة الشرطة الاحتياطية المركزية ابهيرام بانكاج لوكالة فرانس برس "وصل نحو 2500 عنصر من القوات، وانتشروا في جميع أنحاء وادي كشمير"، موضحا أن المزيد من القوات في طريقها إلى هناك.

من جانبه، أكد شرطي اشترط عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس نشر نحو 5000 من القوات الإضافية هذا الأسبوع، بما في ذلك قوات من أمن الحدود الهندي.

ويأتي نشر القوات الإضافية بعد عمليات قتل وقعت مؤخرا استهدفت أفرادا من أقليتي الهندوس والسيخ وكذلك عمالا مهاجرين من مختلف مناطق الهند، على أيدي مسلحين.

وكشمير مقسّمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما سنة 1947 إذ يطالب كلا الطرفين بكامل المنطقة الواقعة في الهملايا.

وتقاتل مجموعات متمرّدة منذ أكثر من ثلاثة عقود القوات الهندية وتطالب باستقلال كشمير أو ضمها إلى باكستان.

وأثارت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية غضب العديد من الكشميريين في 2019 بإلغائها الحكم شبه الذاتي للمنطقة ذات الغالبية المسلمة.