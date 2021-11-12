أفغانستان.. قتلى وعدد من الإصابات في انفجار استهدف مسجدا بولاية ننغرهار

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح اثر انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد في ولاية ننغرهار الأفغانية، وفق ما أفاد طبيب في أحد المستشفيات لوكالة فرانس برس.

ووقع الانفجار في منطقة سبين غار في الولاية الواقعة في شرق البلاد، حيث ينشط تنظيم "داعش" الإرهابي منذ استولت حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس.

وقال مسؤول في حكومة طالبان لوكالة فرانس برس "يمكنني التأكيد أن انفجارا وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار. هناك ضحايا وقتلى".

وأكد طبيب في مستشفى محلي "حتى الآن، هناك ثلاثة قتلى و15 جريحا".

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