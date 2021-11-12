الفتيات الأفغانيات يستأنفن تعليمهن في مدارس وقف المعارف التركي

في الوقت الذي تواجه فيه أفغانستان حالة من الفوضى والشكوك حول مستقبل البلاد، راحت الفتيات الأفغانيات يتلقين التعليم في المدارس التي يديرها وقف المعارف التركي.

وفي معرض حديثه مع وكالة أنباء الأناضول قال "بيرول أكغون" رئيس الوقف يوم الثلاثاء، إنه لا توجد مشاكل في التعليم الابتدائي للفتيات في أفغانستان، مضيفاً أنه في معظم المدارس الإعدادية والثانوية عاد الطلاب الذكور إلى فصولهم الدراسية.

وأشار:"القيود مستمرة في أقسام من المدارس الإعدادية والثانوية للفتيات في كابل وقندهار. نعتقد أنه مع مرور الوقت سنتغلب على هذه المشكلة. والنقاش حول هذا الموضوع مستمر من خلال سفارتنا".

وأوضح "أكغون" أنهم حصلوا على حق إدارة المدارس في أفغانستان بعد توقيع اتفاق بين تركيا وأفغانستان قبل 3 سنوات. وأن وقف المعارف مستمر في إدارة هذه المدارس من خلال زيادة قدرتها وجودتها.

وذكر أن عدد المقبولين بالمدارس قد ارتفع منذ ذلك الحين، ما دفعهم لفتح مدارس جديدة لمواكبة المطالب في مدن أخرى.

وأضاف: "يضم وقف المعارف التركي حوالي 6.500 طالب في 19 حرماً تعليمياً على مستويات مختلفة في مدن مختلفة، مثل كابل وهرات وجلال أباد ومزار شريف وقندهار وميدان وردك وعقشة وشبرغان. ومن بين هذه المدارس يوجد 14 مدرسة مخصصة للطالبات فقط".

وأشار إلى أن 40% من مجمل عدد الطلاب من الفتيات.

وأقر "أكغون" بأن التطورات السياسية الأخيرة تسببت في حدوث اضطرابات في البلاد في أعقاب استيلاء طالبان السريع على السلطة في أغسطس/آب، وقال إن المدارس بدعم من السفارة التركية في كابل والمؤسسات ذات الصلة، تواصل العمل "دون خسارات كبيرة".

وأضاف في إشارة إلى إدارة طالبان المؤقتة: "نتيجة للمفاوضات، تظهر الإدارة الأفغانية الجديدة نهجاً أكثر مرونة للتعليم المستمر للطالبات، وبعض مدارس البنات فقط لا زالت تنتظر الإذن من مسؤولي التعليم".

وقال إن الطالبات في 4 مدارس في العاصمة كابل وقندهار، لم يستأنفن تعليمهن بعد مع استمرار القيود. مشيراً أن جميع مدارس وقف المعارف الأخرى لا تزال مفتوحة.

وتعد مدارس وقف المعارف التركي مصدراً كبيراً للأمل في أفغانستان التي مزقتها الحرب طيلة 20 عاماً، وينصب التركيز الرئيسي للوقف على تحسين جودة التعليم في مدارسه وكسب ثقة الطلاب والأولياء.

وبهذا الخصوص علق "أكغون" بالقول: "وقف معارف التركي يواصل تحسين نوعية التعليم للشعب الأفغاني. وهذا هو واجبنا الثقافي والإنساني المشترك. ويعد استمرار الأنشطة التعليمية في أفغانستان في الوقت الذي تخلى العالم عنها، مصدر أمل للجميع ومهم جداً في هذا الصدد".

وأكد أكغون أن التعليم من "القضايا ذات الأولوية" في البلاد في هذا العصر الجديد، ويتم بذل الجهود في هذا الاتجاه لحل أي مشاكل تطرأ.

وقال:"المدارس مفتوحة في جميع أنحاء البلاد، لكن الحظر والصعوبات الاقتصادية عطلت التعليم في بعض المناطق. نعلم أن الأمم المتحدة وتركيا ستواصلان إثارة هذه القضية لإنهاء المشاكل. ومع ذلك، لا تزال الجامعات مغلقة".

يذكر أن تركيا أنشأت وقف "معارف" التعليمي عام 2016 في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي قامت به جماعة غولن الإرهابية. ويتولى الوقف إدارة المدارس المرتبطة بحركة غولن الإرهابية في الخارج، والتي استخدمتها الجماعة الإرهابية كمصدر للإيرادات. كما أنشأ وقف "معارف" عشرات المدارس والمراكز التعليمية في الخارج.