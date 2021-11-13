مقتل شرطيين جراء تفجير عبوة ناسفة في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، السبت، مقتل شرطيين إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق في إقليم خيبر بختنخوا شمال غربي البلاد قرب الحدود مع أفغانستان.

وقال عبد الصمد خان، مدير شرطة مقاطعة باجور بالإقليم المذكور، إن الشرطيين كانا في مهمة أمنية قرب سد راغان، عندما فجر مجهولون عبوة ناسفة عن بعد كانت مزروعة على جانب طريق، ما أدى لمقتلهما.

وأضاف أن عملية البحث عن الجناة مستمرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في مقاطعة باجور.

تجدر الإشارة أن باجور كانت ملاذا لجماعة تحريك طالبان باكستان المحظورة، المعروفة باسم طالبان الباكستانية، إلى أن تم تطهير المنطقة من المسلحين في العمليات العسكرية في السنوات الأخيرة.

وكانت طالبان باكستان متورطة في هجمات على قوات الأمن في الماضي، لكن المجموعة تجري حاليًا محادثات سلام مع الحكومة، حيث أعلن الطرفان الثلاثاء الفائت وقفا لإطلاق النار لمدة شهر.