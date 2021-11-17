أذربيجان تدين الهجمات الأرمينية على المناطق الحدودية

أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأربعاء، الهجمات التي شنتها القوات الأرمينية على المناطق الحدودية أمس الثلاثاء وخلفت ضحايا.

وقالت الوزارة في بيان إن 7 جنود أذربيجانيين استشهدوا وأصيب 10 آخرون خلال اشتباكات اندلعت عقب استفزازات الجيش الأرميني، الثلاثاء.

وأضافت: "ندين بشدة استمرار أرمينيا في الاستفزازات العسكرية بدافع الانتقام".

وأوضحت أن "الإدارة العسكرية - السياسية لأرمينيا مسؤولة بشكل مباشر عن توتر الوضع في المنطقة، وخلق عقبات أمام تنفيذ الإعلان الثلاثي".

ولفتت إلى أن أذربيجان سترد على جميع أنواع التهديدات والاستفزازات العسكرية ضد وحدة أراضيها في إطار الحدود المعترف بها دوليا.

والثلاثاء، أطلق الجيش الأرميني عملية عسكرية صوب منطقتي "لاتشين" و"كلبجر" للسيطرة على مواقع مرتفعة على الحدود مع أذربيجان.

وردّ الجيش الأذربيجاني بالمثل، مطلقًا عملية مضادة تمكن خلالها من صد هجمات الجيش الأرميني، وتكبيد الأخير خسائر كبيرة، قبل أن تتوقف الاشتباكات بين الطرفين إثر وساطة روسية.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة من طرف أرمينيا في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة، ما أتاح لها استعادة إقليم "قره باغ".