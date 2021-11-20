إيرانيون يحرقون مكتب نائب متشدد بعد تصريحاته حول احتجاجات 2019

أحرق مجهولون واجهة مكتب نائب إيراني محافظ متشدد بعد إدلائه بتصريحات حول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019. ضد الحكومة انتقادات واسعة.

وأفادت وكالة "فارس" المحافظة، السبت: "أُضرمت النيران مساء الجمعة في واجهة مكتب حجة الإسلام حسن نوروزي، ممثل دائرة رباط كريم الانتخابية" في جنوب طهران، مضيفة أن المهاجمين "مجهولون".

وخرج متظاهرون إلى الشوارع في أنحاء إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعدما رفعت الحكومة بشكل مفاجئ أسعار الوقود، في تحرّك معارض كان غير مسبوق في حجمه منذ عقد.

أُحرقت محطات البنزين وتعرّضت مراكز الشرطة لهجمات ونُهبت متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن لإخماد التحرّك في ظل انقطاع شبه كامل للإنترنت.

وأقرّت السلطات الإيرانية بسقوط 230 قتيلا، لكن خبراء يعملون لصالح الأمم المتحدة تحدّثوا عن مقتل 400 شخص في الاضطرابات.

وقال نوروزي في مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي "كنت من بين أولئك الذين أطلقوا النار على الناس. أطلقنا النار. من يجرؤ على محاكمتنا اليوم؟".

وجاءت تصريحاته ردا على "محاكمة" رمزية لمدة أربعة أيام نظّمها في لندن الشهر الجاري ناشطون ومعارضون للنظام الإيراني يعيشون في الخارج على خلفية العنف.

وقوبلت تصريحاته بانتقادات شديدة في إيران، بما في ذلك من وسائل الإعلام المحافظة المتشددة.

وأفادت صحيفة "جوان": "قال نوروزي إنه تم تحريف المقابلة، ومع ذلك أقر بإدلائه بالتصريحات"، فيما وصفت وكالة "فارس" تصريحاته بأنها "غريبة ولا تصدّق".