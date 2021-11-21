الإيرانيون يتظاهرون احتجاجاً على أزمة المياه في بعض المحافظات

شهدت محافظة شهار محل وبختياري جنوب غربي إيران، مسيرات مطالبة بإيجاد حلّ لمشكلة المياه التي تعاني منها البلاد.

وتعاني إيران جفافا مزمنا منذ سنوات، لكن التلفزيون الرسمي أفاد بأن المتظاهرين احتجوا أيضا على "مشاريع نقل المياه من المحافظة إلى مناطق مجاورة".

وأظهرت صوره مئات المتظاهرين في شوارع عاصمة الإقليم شهركرد، وردد المتظاهرون هتافات من بينها "لا لنقل المياه من شهار محل".

ووفق التلفزيون الرسمي، تذمر السكان من جفاف معظم العيون والآبار والقنوات المائية والأنهار الموسمية في المحافظة وانحسار نهر زاينده رود، الممر المائي الرئيسي في المنطقة.

ويعاني نهر زاينده رود جفافا منذ عام 2000 باستثناء فترات وجيزة في مراحل مختلفة حين تفتح بوابات سد نكو آباد. ورغم أن القحط أحد أسباب ذلك، إلا أن تحويل السلطات لوجهة النهر لتزويد محافظة يزد المجاورة فاقم الظاهرة.

تقع شهار محل وبختياري غرب أصفهان التي شهدت احتجات أيضا الأسبوع الماضي على جفاف زاينده رود.

ووعد الرئيس إبراهيم رئيسي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بحل مشكلة المياه في محافظات وسط إيران، أصفهان ويزد وسمنان.

فيما وصف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الموضوع الأربعاء بأنه "مسألة وطنية"، بدون أن يشير إلى الاحتجاجات.