الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 9 من أفراده في اشتباكات مع قوات أمريكية

قتل 9 من عناصر الجيش الإيراني في اشتباكات مباشرة مع القوات الأمريكية المتواجدة في مياه الخليج العربي، وفق ما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم.

ونقلت وكالة "مهر" الإخبارية الإيرانية عن قائد قوات البحرية للحرس الثوري علي رضا تنغسيري، قوله إن اشتباكات مباشرة اندلعت مع القوات الأمريكية في الخليج العربي، دون تحديد توقيتها.

وأوضح تنغسيري أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 9 عناصر من الحرس الثوري، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف: "حدثت العديد من الاشتباكات المباشرة بين القوات البحرية التابعة للحرس الثوري والقوات الأمريكية".

وتابع قائد القوات البحرية: "لقد قمنا بتوجيه 9 ضربات مقابل شهدائنا الذين سقطوا"، دون ذكر المواقع التي استهدفتها تلك الضربات أو أوقاتها.