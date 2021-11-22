سفارة بنغلاديش بأنقرة تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس قواتها المسلحة

احتفلت سفارة بنغلاديش في العاصمة التركية أنقرة، الأحد، بالذكرى الخمسين ليوم القوات المسلحة للبلاد.

وفي كلمة ألقاها السفير البنغالي "مسعود منان" قال: "تحتفل بنغلاديش هذا العام باليوبيل الذهبي لاستقلالها، والذكرى المئوية لميلاد والد أمة بنغلاديش "بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن، وهو مثل مصطفى كمال أتاتورك من تركيا"، حيث تتزامن الذكرى المئوية لميلاد "بانغاباندو" مع ذكرى مرور 50 عاماً على الاستقلال.

وأوضح "منان" أن بنغلاديش هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في جنوب آسيا بعد الهند، ويبلغ إجمالي حجم التجارة 1.2 مليار دولار، وأن بلاده رابع أكبر مشتر لمنتجات الدفاع التركية.

لافتاً إلى أن بلاده ارتقت مؤخراً إلى مرتبة الدولة ذات الدخل المتوسط الأدنى في مؤشر البنك الدولي، مشيرا إلى أنها في الوقت الحالي تمضي قدماً بثقة لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2041 للتغلب على تحديات أزمة كورونا.

من جانبه قال قائد القوات البرية التركية الجنرال "موسى أرسيفير" أثناء الاحتفال، إن هناك روابط تاريخية وثقافية بين الشعبين التركي والبنغالي، وأن العلاقات الثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والصداقة العميقة بين البلدين.

وأردف: "مسلمو جنوب آسيا بمن فيهم إخواننا البنغاليون دعموا نضالنا الوطني مادياً ومعنوياً، وندرك الاحترام العميق والإعجاب الذي يكنه الشعب البنغالي لقائدنا العظيم مصطفى كمال أتاتورك، كذلك دعمت تركيا وبنغلاديش بعضهما البعض وكنا متضامنين في القضايا الوطنية والدولية، والعلاقات بين قواتنا المسلحة تتطور يوماً بعد يوم".

وحضر الحفل سواي ألباي نائب وزير الدفاع التركي وأفراد من القوات المسلحة التركية وأعضاء من السلك الدبلوماسي.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام تحتفل بنغلاديش بمناسبة تأسيس قواتها البرية والبحرية والجوية، خلال حرب التحرير عام 1971.