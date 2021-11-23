لقاء مرتقب يجمع بوتين وعلييف وباشينيان

أعلن الكرملين أن لقاء مرتقبا سيجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمدينة سوتشي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

جاء ذلك في بيان أصدره الكرملين، الثلاثاء، أفاد فيه أن بوتين وعلييف وباشينيان سيعقدون لقاء ثلاثيا في مدينة سوتشي الروسية.

وأوضح أن الزعماء الثلاثة سيجرون مشاورات حول تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بإقليم قره باغ، خلال اللقاء المزمع عقده في 26 نوفمبر الجاري.

وأضاف: "من المقرر تحديد الخطوط الرئيسية للخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز الاستقرار وتأسيس حياة سلمية في المنطقة".

وأشار أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص بشأن فتح خطوط المواصلات والتجارة وتطويرها في المنطقة.

ولفت إلى أن بوتين سيعقد لقاءات ثنائية مع كل من علييف وباشينيان.