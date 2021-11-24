الأمم المتحدة: الهجوم المستمر على مأرب يقلل فرص تسوية النزاع

قال المبعوث الأممي الخاص لليمن "هانس غروندبرغ"، اليوم الأربعاء، إن الهجوم المستمر على مدينة مأرب (وسط اليمن) يقوض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، في ختام زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، والتي بدأت الأحد الماضي.

والتقى غروندبرغ، خلال الزيارة رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وممثلين عن مكونات سياسية ومنظمات مجتمع مدني باليمن.

وصرح أن الحلول الجزئية لن تؤدي إلى حل مستدام، ويجب التركيز على الأولويات العاجلة الرامية لتخفيف أثر الحرب على المدنيين.

وأردف: "لا يوجد حل عسكري مستدام للنزاع، يجب على جميع الأطراف المتحاربة خفض العنف وإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين بدلا من الحرص على تحقيق المكاسب العسكرية".

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات، حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.