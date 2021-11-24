الصين.. إبحار سفن حربية أمريكية عبر مضيق تايوان يهدد الأمن الإقليمي

انتقدت الصين، الثلاثاء، إبحار سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان، واصفة بأن ذلك يهدد الأمن الإقليمي، ومتعهدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات وحماية أمنها القومي.

من جانبها ردت البحرية الأمريكية بأن المدمرة "ميليوس"، ضمن فئة مدمرات "أرلي بيرك" والتي تحمل صواريخ موجهة، وأنها قامت بعبور اعتيادي عبر مضيق تايوان في منطقة المياه الدولية، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي.

وأضافت بأن مرور السفينة عبر مضيق تايوان يوضح التزام الولايات المتحدة بنهج العبور الحر والمتاح للجميع بين المحيطين الهندي والهادي، وأن الجيش الأميركي يطير ويبحر ويقوم بعملياته في أي مكان يسمح به القانون الدولي.

ويشهد "مضيق تايوان" توتراً شديداً"، فبينما يسمي الجيش الأمريكي عبور سفنه الحربية نشاطاً اعتيادياً، تعتقد حكومة الصين أن واشنطن تحاول إثارة التوترات الإقليمية.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، أدان الجيش الصيني الولايات المتحدة وكندا لإرسال كل منهما سفينة حربية عبر مضيق تايوان، قائلا إنهما يهددان السلام والاستقرار في المنطقة.

وتشهد العلاقات بين بكين وتايوان توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها "الحزب القومي" على تايوان بالقوة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين "الجمهورية الصينية" في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءًا من الأراضي الصينية، وترفض أية محاولات لفصلها عن الصين، وبالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.