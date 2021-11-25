تصاعد حدة الاحتجاجات في جزر سليمان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

اندلعت أعمال شغب اليوم الخميس في هونيارا عاصمة جزر سليمان (شمال شرق أستراليا)، تخلّلها إحراق عدد من المباني، وذلك غداة محاولة متظاهرين اقتحام مقرّ البرلمان احتجاجاً على رفض رئيس الوزراء ماناسيه سوغافار الاستقالة تلبية لمطالبهم.

وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلّية إنّ آلاف المتظاهرين اجتاحوا الحيّ الصيني في هونيارا في خرق لحظر التجوّل الذي فرضته السلطات بعد أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة الأربعاء.

وأظهر بثّ حيّ عدداً من المباني أضرمت فيها النيران في حين ارتفعت في سماء العاصمة أعمدة الدخان.

وصرح أحد سكّان العاصمة لفرانس برس صباح الخميس طالباً عدم نشر اسمه إنّ العاصمة تشهد "تحرّكات لحشود غفيرة والوضع متوتّر".

ووفقاً لوسائل إعلام محليّة تخلّلت أعمال الشغب في يومها الثاني عمليات نهب تصدّت لها الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

ويطالب المحتجّون باستقالة رئيس الوزراء ماناسيه سوغافار، وقد سعوا الأربعاء لإرغامه على ذلك من خلال محاولتهم اقتحام مبنى البرلمان لكنّ قوات الأمن منعتهم من ذلك.