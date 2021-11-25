10 قتلى على الأقل وعشرات المحاصرين في حريق في منجم فحم بسيبيريا

شب حريق في منجم للفحم في سيبيريا- روسيا أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 40 آخرين يوم الخميس، فيما لا يزال عشرات آخرون محاصرين، وفق ما أعلنت السلطات.

ووقع الحريق في منطقة كيميروفو بجنوب غرب سيبيريا. فيما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، نقلاً عن مسؤول طوارئ لم تذكر اسمه، أن غبار الفحم اشتعلت فيه النيران، وأن الدخان سرعان ما ملأ المنجم من خلال نظام التهوية.

قال حاكم مدينة كيميروفو، سيرغي تسيفيليوف، في صفحته على تطبيق المراسلة تيليغرام إنه كان هناك إجمالي 285 شخصا في المنجم وقت الحادث، أخلي 239 منهم، و46 من عمال المنجم الآخرين لا يزالون محاصرين تحت الأرض.

وتابع تسيفيليوف أنه: "تم نقل 43 شخصا إلى المستشفى مصابين بجروح، أربعة منهم في حالة خطيرة".

في وقت سابق يوم الخميس، قال القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر تشوبريان، إن 44 عاملا نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح. ولم يتم التمكن على الفور من إجلاء التفاوت في عدد الإصابات الذي أعلن عنه كلا المسؤولين.

لا تزال جهود إنقاذ الباقين جارية، تعوقها كميات كبيرة من الدخان.

بدأت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا جنائيا في الحريق بتهمة انتهاك لوائح السلامة الذي أدى إلى سقوط قتلى.

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين إن الرئيس قدم يوم الخميس تعازيه لأسر عمال المنجم القتلى وأمر الحكومة بتقديم كل المساعدة اللازمة للمصابين.