بكين تندد بالعقوبات الأمريكية المفروضة على 12 شركة صينية

نددت الحكومة الصينية، الخميس، بالعقوبات الأمريكية المفروضة على 12 شركة صينية، وذلك حسب وكالة الأنباء الصينية المملوكة الحكومية "شينخوا".

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية شو جويتنغ في مؤتمر صحفي: "إن الولايات المتحدة أفرطت في توسيع مفهوم الأمن القومي وفرضت عقوبات بشكل تعسفي، هذا الإجراء يفتقر بشكل جدي إلي أساس واقعي، وإجراءاته غامضة للغاية".

وأردف: "العقوبات تقوض سلامة الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، فضلاً عن تقويض تعافي الاقتصاد العالمي".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها، أن مكتب الصناعة والأمن التابع لها أضاف 27 كياناً وشخصيات أجنبية إلى القائمة السوداء بسبب ما وصفها بأنشطتهم المناهضة للأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية.

وأضاف البيان أن من بين تلك الكيانات 12 في الصين، بينما يتواجد البقية في اليابان وباكستان وسنغافورة، وكيان آخر يقع في روسيا.

ونقل البيان عن وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو قولها، إن "تصرفات واشنطن ستمنع انتقال التقنيات الأمريكية إلى التطور العسكري الصيني والروسي، وكذلك الأنشطة النووية الباكستانية وبرنامج الصواريخ الباليستية".

وأضافت: "التجارة العالمية يجب أن تدعم السلام والازدهار والوظائف ذات الأجور الجيدة، وليس مخاطر الأمن القومي".