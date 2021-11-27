غوتيريش: الحوار بين أذربيجان وأرمينيا شرط لتحقيق السلام الدائم

أكد أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، أن السلام الدائم بين اذربيجان وأرمينيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار .

جاء ذلك في بيان أصدره فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام ووصل إلى الأناضول نسخة منه.

ورحب غوتيريش "بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثلاثي الذي عقد الجمعة بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان".

ووفق حق: "لاحظ الأمين العام مع التقدير دور الاتحاد الروسي في تيسير الاتصالات والحوار المستمر، ورحب باستئناف المشاركة المباشرة على أعلى مستوى بين أرمينيا وأذربيجان واتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى زيادة الاستقرار في المنطقة".

وعقد في مدينة سوتشي جنوبي روسيا ،الجمعة، اجتماع دعا اليه الرئيس الروسي وضم كل من نظيره الاذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا ، بهدف تهدئة التوتر بين أذربيجان وأرمينيا وحل الخلافات العالقة بينهما.

ووفق بيان مشترك صدر عقب الاجتماع فقد تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعزيز الاستقرار والأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لإنشاء لجنة ثنائية لترسيم الحدود، وتكثيف الجهود لحل المشاكل العالقة.

وأضاف حق في بيانه: "يؤكد الأمين العام موقف الأمم المتحدة المبدئي بأن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار".

وأردف أن غوتيريش "يحث الطرفين (أرمينيا وأذربيجان) على حل القضايا العالقة بينهما من خلال جميع الأشكال المتاحة، بما في ذلك تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتابع البيان: "الأمم المتحدة على استعداد لدعم كل هذه الجهود، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الإنسانية والإنعاش وبناء السلام على أرض الواقع".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.