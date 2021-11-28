إسرائيل أول دولة تحظر دخول الأجانب من جميع الدول لاحتواء "أوميكرون"

أعلنت إسرائيل، الأحد، حظر دخول الأجانب من جميع أنحاء العالم جراء المتحور الجديد من كورونا المعروف بـ"أوميكرون"، لتكون بذلك أول دولة في العالم تتخذ مثل هذا القرار، وفق إعلام عبري.

ومن المقرر أن يدخل الإجراء الجديد الذي أقره مجلس الوزراء المصغر لشؤون كورونا (كابينت كورونا)، مساء السبت، حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأحد/الإثنين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفقا للقرار، سيتم حظر دخول الأجانب من جميع البلدان إلى إسرائيل لمدة أسبوعين، باستثناء حالات توافق عليها لجنة حكومية تنظر بالحالات الاستثنائية.

بينما سيخضع الإسرائيليين العائدين من الخارج ممن تلقوا لقاح كورونا إلى الحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام، بينما ستشمل مدة الحجر 7 أيام لمن لم يتلقوا اللقاح، وفق القرار.

وسيتم إحالة العائدين من 50 دولة إفريقية محددة كدول حمراء (بؤرة للتفشي) إلى فنادق العزل في تل أبيب والقدس، لحين التأكد من عدم حملهم الفيروس، وفق المصدر ذاته.

كما أقر "كابينت كورونا" إعادة العمل بآلية التعقب الهاتفي من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) لمرضى كورونا ومن يخالطهم، بهدف قطع سلسلة العدوى.

إلا أن هذا القرار والذي سبق أن أثار جدلا في إسرائيل منذ تطبيقه للمرة الأولى في مارس/آذار 2020 لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الحكومة عليه ودفع إجراءات تشريعية بشأنه.

وحدد القرار الحد الأقصى المسموح به للتجمع داخل الأماكن المغلقة بـ 50 شخصا، بعدما كان مائة شخص حتى الآن.

ورصدت إسرائيل حالة واحدة مؤكدة من سلالة "أوميكرون"، لدى شخص عاد من مالاوي بشرق إفريقيا، ويشتبه أن هناك سبعة مرضى آخرين، من بينهم ثلاثة لم يزوروا الخارج مؤخرا، وفق إعلام محلي.

وحتى الآن تلقى 4 ملايين و65 ألف إسرائيلي الجرعة الثالثة من اللقاح، بينما تلقى 5 ملايين و771 الجرعة الثانية، فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى 6 ملايين و300 ألف من إجمالي عدد السكان البالغ 9 ملايين و327 ألف نسمة.

ومنذ تفشي وباء كورونا، سجلت إسرائيل نحو 1.3 مليون إصابة، من بينهم 8182 حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية سلالة كورونا الجديدة في جنوب إفريقيا "متحور مثير للقلق"، وأطلقت عليها اسم "أوميكرون"، وهو حرف من الأبجدية الإغريقية.

وخلال اليومين الماضيين أعلنت عدة دول حظر الدخول من دول إفريقية جراء تفشي هذا المتحور، لكن إسرائيل أول دولة تعلن حظر الدخول من جميع دول العالم.