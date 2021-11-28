اتفاق ثلاثي لتبادل الغاز بين إيران وتركمانستان وأذربيجان

وقعت كل من إيران وتركمانستان وأذربيجان اتفاقاً لتبادل الغاز بحجم يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا، وفق ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة: "تركمانستان ستبيع ما بين خمسة وستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لأذربيجان بموجب الاتفاق الثلاثي الموقع على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في تركمانستان".

ونقل التلفزيون الرسمي عن جواد أوجي وزير النفط الإيراني قوله إن بلاده ستتلقى بموجب الاتفاق الغاز من تركمانستان وتوصل كمية موازية إلى أذربيجان عبر معبر أستارا الحدودي.

وأضاف أوجي أن إيران تتخذ خطوات لحل نزاع بشأن ديون الغاز مع تركمانستان التي قالت في أواخر 2017 إن إيران مدينة لها بمبلغ قيمته 1.8 مليار دولار كإجمالي مدفوعات لشحنات غاز حصلت عليها طهران.

وقال أوجي "سندفع قريبا أول دفعة لتصفية دين الغاز الذين ندين به لتركمانستان بعد محادثات عقدت في وقت سابق" دون أن يفصح عن حجم الدين.

ولدى إيران حقول غاز طبيعي كبرى في الجنوب لكنها تستورد الغاز من تركمانستان منذ عام 1997 لتوزيعه على المناطق والأقاليم الشمالية خاصة في الشتاء.