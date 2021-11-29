بعد توتر العلاقات.. اجتماع بين الرئيسيين الأذربيجاني والإيراني بتركمنستان

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع نظيرة الإيراني إبراهيم رئيسي بالعاصمة التركمانستانية "عشق آباد"، وذلك على هامش القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي.

ويأتي هذا اللقاء بعد توتر للعلاقات بين إيران وأذربيجان، جراء قيام إيران بإجراء مناورات عسكرية شمال غرب البلاد على الحدود مع أذربيجان، بالتزامن مع إحياء ذكرى معركة "قره باغ" الثانية، وهو ما انتقده علييف.

ووفقاً لما نشرته الرئاسة الأذربيجانية، الأحد، في بيان لها، فأكد "علييف" أن اللقاء الأول مع الرئيس الإيراني بمثابة انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين.

وأشار علييف في اللقاء إلى علاقات الأخوة التي تربط الشعبين اللذين عاشا سوية لمئات السنين، إضافة إلى الروابط الثقافية والتاريخية، قائلا: "نحن نكتب التاريخ المعاصر لعلاقاتنا على هذه الأساس الجميل".

وخلال اللقاء بحث الرئيسان القضايا المشتركة، على رأسها ممر شمال-جنوب (الذي يربط الهند بروسيا)، وممر زنغزور (الذي يربط أذربيجان بتركيا ويمر بأرمينيا).

وأشار "علييف" إلى أن النصر العسكري الذي حققته بلاده في قره باغ، غير الوضع الجيوسياسي للمنطقة، كما أن ذلك سيساهم في حل مشاكل المنطقة أيضاً.

من جانبه وصف الرئيس الإيراني العلاقات مع أذربيجان بأنها ليست علاقات جوار وحسب، بل علاقات قلبية، حيث قال: "قلوب الشعبين تنبض سوية".

وشدد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين إيران وأذربيجان بشكل ثنائي دون تدخل دول أخرى،داعياً إلى العمل على تطوير العلاقات وتعميق التعاون المشترك.

وأشار رئيسي إلى أن بلاده كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان، مؤكداً على أن القادة الإيرانيين سواء الدينيين أو مسؤولي البلاد مجمعون على وحدة الأراضي الأذربيجانية وعدم انتهاكها.

وعقب اللقاء وقع الطرفان على اتفاق بين طهران وباكو يتعلق بشروط نقل الغاز الطبيعي التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية إلى أذربيجان.