مدينة "غزني".. أبزر الشواهد على سنوات الحرب بأفغانستان

تشهد مدينة غزني الواقعة شرقي أفغانستان على ما مرت به البلاد من حروب طيلة 42 عاماً، حيث تحمل آثار الحروب بداء من الاحتلال السوفيتي عام 1979، مروراً بالحرب الأهلية، وانتهاء بالغزو الأمريكي 2001.

وخلال عقود الحرب الطويلة تعرضت المدينة إلى أضرار كبيرة، ولا تزال آثارها شاهدة على تلك الحقبة التاريخية.

في كل مكان ستجد تلك الشواهد، فالطريق الواصل بين العاصمة كابل ومدينة غزني، يعد واحداً من أبرز الشواهد على سنوات الحرب، حيث الحفر الناتجة عن انفجار الألغام، فبدلاً من قطع الطريق البالغ طوله 135 كم، خلال ساعة واحدة بالسيارة، إلا أنه يُقطع في 3 ساعات بسبب الدمار الذي لحق به.

وكذلك القرى الممتدة على جانبي الطريق، إما مهدمة بشكل جزئي أو بشكل كامل، جراء المعارك والقصف.

وتحتوي المدينة متحفاً مفتوحاً، به عشرات الآلات والمعدات العسكرية والمروحيات من مخلفات الغزو السوفيتي لأفغانستان.

ويسكن "غزني" حالياً قرابة مليون نسمة من السكان، 60 بالمئة منهم يقيمون بالمدينة، بينما توزع الباقي على الثرى القريبة منها.