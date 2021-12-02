السلطات الروسية تعلن اعتقال ثلاثة جواسيس أوكرانيين كانوا يحضرون لهجوم بالمتفجرات

أعلن الأمن الروسي اعتقال ثلاثة جواسيس أوكرانيين كان أحدهم يحضر "لهجوم" بالمتفجرات دون توضيح في أي مناطق أو تاريخ اعتقال هؤلاء الأوكرانيين.

وفي بيان صادر عن أجهزة الأمن الروسية أن اثنين منهم "وصلوا الى روسيا لجمع معلومات والقيام بتسجيلات فيديو وصور لمنشآت ذات أهمية استراتيجية حيوية وبنى تحتية للنقل".

وأضاف أنه "تم العثور في السيارة التي كانوا يستخدمونها على مسدس وسلاح آلي وكذلك على معدات حماية شخصية".

بحسب أجهزة الأمن فان هذين الرجلين "اعترفا بتجنيدهما" من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية لقاء عشرة آلاف دولار.

وتابعت أن الشخص الثالث "اعتقل متلبسا بالجنحة مع وسائل تخريب فيما كان متوجها إلى مسرح الجريمة".

وقال البيان إن هذا الاخير أوقف وبحوزته عبوتين ناسفتين تعادلان 1,5 كلغ من المتفجرات. واشار الى انه "عبر بشكل غير شرعي الحدود الروسية" وكان يفترض ان يقوم "بتجهيز مخابئ" بالمتفجرات.

تعلن روسيا بانتظام عن اعتقال اشخاص تعتبرهم جواسيس او "مخربين" يعملون لحساب اوكرانيا لا سيما في القرم شبه الجزيرة التي ضمتها في 2014.

يأتي الاعلان عن اعتقال الاوكرانيين الثلاثة الخميس في أوج توتر بين البلدين، حيث قالت كييف إنها تخشى اجتياحا وشيكا فيما تواجه موسكو اتهامات بحشد قوات على الحدود.

تنفي روسيا أي نوايا حربية وتتهم بدورها أوكرانيا بتشكيل "تهديد" لها وحلف الأطلسي بالسعي إلى التوسع حتى حدودها.