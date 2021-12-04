إيران .. الانفجار قرب منشأة "نطنز" النووية جزء من "اختبار عسكري"

أفاد مصدر أمني إيراني، السبت، بأن دوي الانفجار، الذي سمع مساء السبت قرب منشأة "نطنز" النووية، كان جزءا من اختبار عسكري للدفاعات الجوية الإيرانية.

ونقلت قناة "العالم" الإخبارية الإيرانية عن مصدر أمني (لم تسمّه) قوله إن "الانفجار، الذي وقع في قضاء "نطنز" بمحافظة "أصفهان" وسط البلاد، ناجم عن اختبار منظومة الدفاع الجوي في التصدي لأي هجوم محتمل".

فيما أكد شهود عيان لوكالة "فارس" المحلية أن "صوت دوي الانفجار كان قصيرا وتزامن مع سطوع ضوء قوي في أجواء المنطقة".

وأضافت وكالة "فارس" أن "الأنباء غير الرسمية تفيد بتدمير طائرة مسيرة مجهولة".