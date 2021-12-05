ارتفاع حصيلة قتلى بركان إندونيسيا إلى 13

أفاد مسؤولون إندونيسيون، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى بركان جزيرة غاوة إلى 13 شخصاً، مشيرين إلى أنه ما زال البحث جاري عن المفقودين الذين قدر عددهم بـ 7 أشخاص.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث "عبد المهاري"، إن ما لا يقل عن 13 قرويا لقوا حتفهم بسبب حروق خطيرة ونقل 57 إلى المستشفى، من بينهم 16 في حالة حرجة بسبب إصاباتهم بحروق خطيرة.

أضاف عبد المهاري أن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن سبعة من السكان وعمال مناجم الرمال على طول نهر في قرية كوراه كوبوكان الذين تم الإبلاغ عن فقدهم.

وأوضح أن منازل بأكملها في القرية تضررت من الحطام البركاني، وفر أكثر من 900 شخص إلى ملاجئ حكومية مؤقتة.

ورصدت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية هروب جماعي لسكان جبل سيميرو، بعد نثر البركان أعمدة دخان كثيفة من الرماد.

وقال رئيس مركز المسح الجيولوجي "إيكو بودي ليلونو"، إن عاصفة رعدية وأمطارا استمر هطولها عدة أيام تسببت في تآكل قبة الحمم البركانية الموجودة فوق جبل سيميرو، ثم انهارت، ما تسبب في ثوران البركان.

وأردف أن تدفقات الغاز الحارق والحمم البركانية تحركت لمسافة تصل إلى 800 متر إلى نهر قريب مرتين على الأقل يوم أمس السبت.

ودعا ليلونو السكان إلى البقاء بعيداً من فوهة البركان 5 كيلو مترات على الأقل.

من جانبه حذر المركز الاستشاري للرماد البركاني في استراليا، خطوط الطيران من سحابة رماد بركاني يصل إلى 15 ألف كيلو متراً فوق سطح البحر، داعياً الطائرات بتحويل مسارها بعيداً عن سحابة الدخان.

ويمكن للرماد الذي يتجمد في أجزاء مبرّدة من محرك الطائرة أن يتسبب في أعطال بالطائرات، كما يؤثر على الرؤية، فضلا عن التأثير على جودة الهواء في قمرة القيادة - جاعلا ارتداء أقنعة الأكسجين أمرًا ضروريا.