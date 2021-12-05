بدعوة رسمية.. مستشار الأمن القومي الإماراتي يزور طهران غدا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مستشار الأمن القومي الإماراتي "طحنون بن زايد" سيزور طهران، يوم غد الإثنين، بدعوة رسمية.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قولها إن الشيخ طحنون بن زايد يصل غدا إلى طهران بدعوة رسمية من الأدميرال "علي شمخاني" ممثل المرشد الأعلى وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضافت أن طحنون سيلتقي نظيره الإيراني شمخاني إلى جانب عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى.

وأوضحت أن تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية هو أحد أهداف زيارة بن زايد إلى طهران.