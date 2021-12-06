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الحكم على مستشارة ميانمار السابقة بالسجن 4 أعوام

وكالة اسوشيتد برس
يانغون
نشر في 06.12.2021 11:00
آخر تحديث في 06.12.2021 11:15
صورة أرشيفية لمستشارة ميانمار السابقة وكالة اسوشيتد برس صورة أرشيفية لمستشارة ميانمار السابقة (وكالة اسوشيتد برس)

قضت محكمة خاصة في ميانمار، اليوم الإثنين، بسجن مستشارة الدولة المعزولة "أونغ سان سو تشي"، 4 سنوات وذلك بعد إدانتها بالتحريض وانتهاك قيود كورونا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول قانوني، أن هذا الحكم يعتبر الحكم الأولي في عدة قضايا تحاكم فيها مستشارة الدولة السابقة، منذ استيلاء الجيش على السلطة في أول فبراير/شباط الماضي.

ومن شأن هذا الحكم أن يمنع "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تنتمي إليه أونغ سان سو تشي، من بدء ولاية ثانية مدتها 5 سنوات كحزب حاكم للبلاد.

وتبلغ "أونغ سان شو تشي" من العمر 76 عاماً كما أنها حاصلة على جائزة نوبل.

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