الصين تعتزم إقامة قاعدة عسكرية دائمة في غينيا الاستوائية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الإثنين، عن تقارير استخباراتية أمريكية سرية، أن الصين تعتزم إقامة أول قاعدة عسكرية دائمة لها على المحيط الأطلسي في دولة غينيا الاستوائية وسط إفريقيا.

وأفادت الصحيفة أنه وفقاً للتقارير التي حصلت عليها من مسؤولين (لم تسمهم)، فقد رفضوا وصف تفاصيل النتائج الاستخباراتية، لكنهم قالوا إن التقارير تثير احتمالية أن تكون السفن الحربية الصينية قادرة على إعادة التسلّح والتجهيز أمام الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهو تهديد يدق أجراس الإنذار في البيت الأبيض والبنتاغون.

ووفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل الأمريكية" فأنه في ابريل/ نيسان الماضي، قال الجنرال "ستيفن تاونسند"، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا، لمجلس الشيوخ، "إن التهديد الأكثر أهمية للصين سيكون منشأة بحرية مفيدة عسكرياً على ساحل المحيط الأطلسي لإفريقيا".

وأضاف: "بقولي مفيدة عسكريا، أعني شيئًا أكثر من مجرد مكان يمكنهم فيه إرساء السفن بشكل مؤقت، والحصول على الغاز والسلع، فأنا أتحدث عن ميناء يستطيعون من خلاله إعادة التسلح بالذخائر وإصلاح السفن البحرية".