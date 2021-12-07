محكمة العدل الدولية تطلب من أرمينيا العمل على منع جرائم الكراهية ضد الأذربيجانيين

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات بشأن التدابير المؤقتة المتبادلة في القضايا بين أذربيجان وأرمينيا فيما يتعلق بانتهاك "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وأعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الثلاثاء عن اتخاذ تدابير مؤقتة في قضايا "التمييز العنصري" بين أذربيجان وأرمينيا، ودعت يريفان إلى منع التمييز العنصري ضد الأذربيجانيين.

وذكرت المحكمة في قرارها بشأن الدعوى التي رفعتها أذربيجان، أن بعض الإجراءات التي اتخذتها أرمينيا ضد الأذربيجانيين تنتهك مواد مختلفة من الاتفاقية المتعلقة بالتمييز العنصري.

وأخذت المحكمة في الاعتبار طلب الوفد الأذربيجاني، الذي لفت الانتباه إلى التهديدات والإهانات وحملات التشهير التي نُفذت ضد الأذربيجانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت أرمينيا بعدم التمييز ضد الأذربيجانيين على أساس العرق.

وذُكر في القرار أنه ينبغي لأرمينيا أن تمنع الأرمن من ارتكاب جرائم الكراهية ضد الأذربيجانيين.

وفي قرارها على خلفية مزاعم أرمينيا، طالبت المحكمة من أذربيجان بضمان سلامة أسرى الحرب الأرمن، ومنع التمييز ضد السجناء وحماية الآثار العائدة للثقافية الأرمينية.

ودعت المحكمة البلدين إلى الامتناع عن تصعيد الصراع بينهما، في حين لم تصدر حكما بشأن استمرار أرمينيا بزرع الألغام في قره باغ رغم وقف إطلاق النار.

وتشمل الدعوات القضائية للبلدين جرائم التمييز العنصري وخطاب الكراهية والمعاملة التمييزية التي ظهرت أثناء تحرير إقليم قره باغ من احتلال أرمينيا وما بعده.