نتنياهو يخشى اغتيال عائلته ويطالب بتمديد الحراسة الأمنية 6 أشهر

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الإثنين، بتمديد الحراسة الأمنية على أفراد عائلته لمدة 6 أشهر إضافية، معتبراً أنهم هدف صريحا للاغتيال من جانب إيران ودول معادية له.

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس مكتبه آشر حايون، إلى يائيربينس المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، وذلك وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ومن المفترض أن تزال الحراسة المشددة التي تتمتع بها عائلة نتنياهو منذ 12 عاماً في 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وجاء في الرسالة: "نظراً لطول فترة تولي رئيس الوزراء السابق السيد بنيامين نتنياهو لمنصبه، وفي ضوء طبيعة العمليات الحساسة التي وافق على تنفيذها على مدى سنوات ضد دول معادية، هناك حساب دم مفتوح بين تلك الدول ورئيس الوزراء السابق وأسرته".

وأضافت: "تجلى ذلك أيضا فيما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، حيث يُصنف أفراد أسرة نتنياهو كهدف صريح للاغتيال".

ومع بدء تولي حكومة بينيت مهامها، في يونيو/حزيران الماضي، قررت اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك" (جهاز الأمن العام) تقصير مدة حراسة أسرة نتنياهو إلى 6 أشهر فقط اعتبارا من نهاية مهامه رئيسا للوزراء، بدلا عن عام كما كان مقررا في السابق.

وتتولى وحدة "ماغن" (وحدة تأمين الشخصيات في مكتب رئيس الوزراء) مهمة تأمين زوجة نتنياهو وولديه، وهي الوحدة المسؤولة أيضا عن حراسة الوزراء.

أما نتنياهو نفسه، ولكونه رئيس وزراء سابق، فيحظى بحراسة مشددة وسيارة مصفحة بسائق لمدة 20 عاما من نهاية ولايته.

وترأس نتنياهو الحكومة بين 31 مارس/آذار 2009 وحتى 13 يونيو/حزيران 2021.