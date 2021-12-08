زعيم طالبان يوجه المسؤولين بالتحدث مع الراغبين بمغادرة أفغانستان للدول الغربية

طالب زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا هبة الله آخوند زاده، رجال الدين وحكام الولايات والمسؤولين بالتحدث مباشرة مع المواطنين الذين يريدون مغادرة أفغانستان والسفر إلى الغرب، والاستماع إليهم وحل مشاكلهم.

وقال آخوند زاده في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، إن دافع الأفغان الذين يريدون الذهاب إلى الغرب مع أطفالهم ونسائهم هو معاناتهم من المشاكل الأمنية والأخلاقية والإنسانية.

وطالب الحكومة ببذل مزيد من الجهود لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، موضحاً أن أولئك الذين يرغبون بمغادرة البلاد، مجبورون على تشويه سمعة الإسلام والنظام الإسلامي، فضلاً عن إبراز وثائق مزورة للحصول على إقامة في الدول الغربية.

وذكر آخوند زاده أن معظم الذين غادروا أفغانستان، يعملون حاليا في وظائف عادية في البلدان التي ذهبوا إليها، بدلاً من استخدام مؤهلاتهم المهنية من أجل رفاهية بلادهم وتنميتها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت "طالبان" تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في أغسطس/آب الماضي.

واحتفظ آخوند زاده بالدور الذي شغله منذ عام 2016 كقائد أعلى للجماعة، وهو أعلى سلطة مسؤولة عن الشؤون السياسية والدينية والعسكرية لطالبان.