إدخال رئيس الوزراء الإسرائيلي للعزل الصحي بشبهة "كورونا"

قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وجميع مرافقيه القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، دخلوا إلى العزل الصحي بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الوفد بفيروس "كورونا".

وقال مكتب بينيت : "تم تحديد مصاب بفيروس كورونا كان على متن رحلة رئيس الوزراء القادمة من الإمارات".

وأضاف: "وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، فإن جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء بينيت موجودون حاليًا في العزل الصحي وسيجرون فحص PCR آخر غدًا (الأربعاء)".

وكان بينيت في زيارة لدولة الإمارات التقى خلالها بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية.