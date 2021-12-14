زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال قوته 7.3 درجات، الثلاثاء، شرق إندونيسيا، حسبما أعلن المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي.

وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ، إن الزلزال "قد يتسبب في حدوث موجات مد خطيرة على طول السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الهزة".

وأوضح المعهد في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كيلومترا في بحر فلوريس عند الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

يشار إلى أن إمكانية وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال "منخفضة".

وأوضح المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي أن "الزلازل الأخيرة في هذه المنطقة أدت إلى مخاطر ثانوية" مثل إمكانية حصول "موجات مد وانهيارات أرضية ربما تتسبب في خسائر".

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.