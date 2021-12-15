أذربيجان وأرمينيا تتوصلان لاتفاق لترميم خطوط السكك الحديدية

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، من أجل ترميم خطوط السكك الحديدية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان نشره عبر فيسبوك، الأربعاء، عقب حضوره اجتماعا ثلاثيا عقد أمس الثلاثاء، بمشاركة علييف، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأشار إلى توافقهم في الاجتماع على استمرار الاتصالات مع الرئيس الأذربيجاني، فضلا عن الاتفاق على ترميم خطوط السكك الحديدية بين البلدين.

وأضاف باشينيان أن خطوط السكك الحديدية ستعمل تحت سيادة وسلطة البلدين، وفقا للقوانين الخاصة بالحدود والجمارك المعترف بها دوليا.

ولفت إلى أن عملية الترميم ستساهم في إمكانية السفر من أرمينيا إلى إيران وروسيا بواسطة السكك الحديدية.

والثلاثاء، أفاد ميشيل في بيان عقب الاجتماع، أن علييف وباشينيان اتفقا على بدء إعادة خطوط سكك الحديد مع إجراءات الرقابة الحدودية والجمركية.

وأكد أهمية حل القضايا الإنسانية وتسويتها جميعا في أقرب وقت، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين وتحديد مصير المفقودين، خاصة أن كل ذلك يسهم في تهيئة الظروف لبناء الثقة والتقدم نحو السلام والمصالحة.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على أراضيها المحتلة منذ نحو 30 عاما.