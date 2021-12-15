أذربيجان وأرمينيا تؤكدان التزامها وقف إطلاق النار في إقليم قرة باغ

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيقول باشينيان التزامهما بوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، وذلك خلال اجتماع ثلاثي في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأوضح البيان الذي صدر عن ميشيل مساء الثلاثاء أن علييف وباشينيان أكدا أن التعهدات المحورية التي جرى تحملها في إطار البيانين الثلاثيين عن 9 نوفمبر/تشرين ثان 2020 و11 يناير/كانون أول 2021 سيتم تطبيقهما، وأنه يجب تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي يوم 26 نوفمبر 2021.

وأشار إلى قرار علييف وباشينيان في بدء إعادة خطوط سكك الحديد مع إجراءات الرقابة الحدودية والجمركية.

من جانبه شدد ميشيل على أن حل القضايا الإنسانية يمثل أهمية حاسمة، داعياً إلى تسويتها في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين وتحديد مصير المفقودين، خاصة ان كل ذلك يسهم في تهيئة الظروف لبناء الثقة والتقدم نحو السلام والمصالحة.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على أراضيها المحتلة منذ نحو 30 عاما.