العراق يتبادل رفات 61 عسكرياً مع إيران قضوا خلال الثمانينيات

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، تبادل رفات 61 عسكرياً مع الجانب الإيراني سقطوا خلال الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العراق تسلم رفات 4 شهداء عراقيين مجهولي الهوية عثر عليهم داخل الأراضي الإيرانية، بينما سلم إلى الجانب الإيراني رفات 57 عسكريا، 33 منهم معلومي الهوية خلال عمليات البحث المشترك في محافظتي البصرة وميسان، جنوبي العراق.

وأشارت الوزارة أن عملية التبادل جرت عبر منفذ الشلامجة الحدودي البري في محافظة البصرة، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت إن "رفات العراقيين المستلمة جرى إيداعها في مستودعات حفظ الرفات في شعبة تسلم وتسليم الشهداء في قضاء الزبير بالبصرة، تمهيدا لنقلها إلى الطب العدلي في العاصمة بغداد لإكمال الفحوص الطبية".

وعلى فترات، يعلن العراق تسليم رفات جنود إيرانيين واستلام رفات جنود له، لكن لا يوجد إحصاء رسمي بما تم تسليمه واستلامه إجمالا.

تبادل الرفات يأتي ضمن مذكرة التفاهم والتنسيق المشترك المبرمة بين البلدين في جنيف عام 2008، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وخاض البلدان الجاران حربا عنيفة امتدت لثماني سنوات، أطلق عليها اسم "حرب الخليج الأولى" (1980-1988)، خلفت نحو مليون قتيل من الجانبين وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.

وتسود علاقات وثيقة بين البلدين منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003، على يد قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة.