ماكرون يجتمع مع الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل اجتماعا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأظهرت الصورة ماكرون جالساً أمام طاولة مربّعة منخفضة وقد جلس عن يمينه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعن يساره رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

ولم ترشح أيّ معلومات عمّا دار خلال هذا اللقاء الذي بدا فيه علييف وباشينيان جالسين أحدهما مقابل الآخر وينظر كل منهما في عينيّ الآخر، بينما بدا الرئيس الفرنسي شاخصاً نحو رئيس الوزراء الأرميني.

وقال ماكرون في تغريدة، الخميس: "أرمينيا وأذربيجان، سوياً هذا المساء (...) وسنسعى دوما إلى إيجاد حلول لسلام دائم".

وأضاف: "أدعو أن يكون موسم الأعياد موسما لخطوات إنسانية وللتهدئة".

يذكر أن اجتماع ماكرون مع علييف وباشينيان جرى مساء أمس الأربعاء، على هامش القمة التي استضافتها بروكسل بين قادة دول الاتحاد الـ27 ونظرائهم في دول الشراكة الشرقية، وهي أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وأرمينيا وأذربيجان.