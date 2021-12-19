أذربيجان تعيد 10 جنود أرمينيين إلى بلادهم

أعلنت أذربيجان، الأحد، إعادة 10 جنود أرمينيين كانوا محتجزين لديها، إلى بلادهم.

وذكرت لجنة شؤون الأسرى والمفقودين والرهائن الأذربيجانية في بيان أن الجنود كانوا موقوفين في أذربيجان.

وأوضحت اللجنة أن إعادة الجنود العشرة إلى بلادهم جاءت تماشيا مع المبادئ الإنسانية، بمبادرة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال لقاء ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأضافت أن الجنود الأرمينيين تم توقيفهم منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر محاولة استفزاز قام بها الجيش الأرميني على حدود البلدين.