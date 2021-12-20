إعصار الفلبين يخلف 200 قتيل على الأقل وأضراراً مادية كبيرة

بلغ عدد ضحايا أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام أكثر من 200 ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، بينما تعاني عدة بلدات ومقاطعات وسط البلاد من انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائي، حسبما قال مسؤولون اليوم الإثنين.

حمل الإعصار "راي" في أوج شدته رياحا بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 270 كيلومترا في الساعة قبل أن يخرج عن طوره يوم الجمعة في بحر الصين الجنوبي.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع تعذر الوصول إلى العديد من البلدات والقرى بسبب انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائي وانسداد الطرق، رغم جهود التنظيف والإصلاح المكثفة الجارية مع تحسن الطقس.

قالت أرلين باغ – أو، حاكمة جزر ديناغات التي كانت من أوائل مقاطعات جنوب شرق البلاد تعرضا للإعصار، إن ضراوة "راي" في مقاطعتها التي يزيد عدد سكانها عن 130 ألف شخص كانت أسوأ من ضراوة الإعصار "هايان"، وهو أحد أقوى الأعاصير وأكثرها فتكا على الإطلاق والذي دمر وسط الفلبين في نوفمبر / تشرين ثان عام 2013 لكنه لم يتسبب في سقوط أي ضحايا في ديناغات.

أضافت الحاكمة أن ما لا يقل عن 14 قرويا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من مائة آخرين بسبب تطاير أسقف من الصفيح والحطام وشظايا الزجاج.

أوضحت أنه كان من الممكن أن يقتل عدد أكبر إذا لم يتم إجلاء آلاف السكان من القرى قبل وصول الإعصار.

تضرر أكثر من 700 ألف شخص في مقاطعات الجزر الوسطى من الإعصار، من بينهم أكثر من 400 ألف اضطروا إلى الانتقال إلى ملاجئ طارئة.

أنقذ أفراد الشرطة والجيش وخفر السواحل الآلاف من السكان بما في ذلك سكان بلدة لوبوك الواقعة على ضفاف النهر في مقاطعة بوهول التي تضررت بشدة، حيث حوصر السكان على الأسطح وعلى الأشجار للهرب من ارتفاع منسوب مياه الفيضانات.

قال مسؤولون إن أطقم الطوارئ هرعت لاستعادة خدمات الكهرباء والهواتف المحمولة في 227 مدينة وبلدة على الأقل، مضيفين أن ثلاثة مطارات إقليمية تضررت أيضا.

في كل عام، تضرب نحو 20 عاصفة وإعصارا استوائيا الفلبين التي تقع بين المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي. كما تقع الدولة الأرخبيل على "حزام النار" في المحيط الهادئ النشط زلزاليا، ما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.