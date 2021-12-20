مناورات عسكرية إيرانية ضخمة مع استمرار التوتر على الملف النووي مع الغرب

نفذ الحرس الثوري الإيراني مناورة عسكرية ضخمة جنوبي البلاد وسط تصاعد التوتر حول برنامج طهران النووي.

وأورد التلفزيون الرسمي تقريراً بأن القوة الجوفضائية والقوات البرية والقوات البحرية التابعة للحرس شاركت في المناورة التي تستغرق خمسة أيام، مع استعداد القوات البحرية لمناورة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو بوابة ضيقة لنحو 20 بالمائة من النفط المتداول في العالم.

وتأتي هذه المناورات بعد أيام من توقف محادثات إحياء الاتفاق النووي الممزق بين طهران والقوى العالمية في فيينا.

عملت إيران على تسريع تقدمها النووي مع عودة المفاوضات إلى مرحلة الصراع من أجل تحقيق تقدم، الأمر الذي أثار قلق إسرائيل وخصومها الإقليميين الآخرين.

ولطالما هددت إسرائيل باتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضد برنامج إيران النووي.

وتعهد الجنرال غلام علي رشيد، وهو قائد بارز بالحرس الثوري، برد قاس على أي عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران.

ونقلت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية عنه قوله إن القوات الإيرانية سوف تشن "هجوما ساحقا على جميع القواعد والمراكز والمسارات والأماكن المستخدمة لتنفيذ العدوان دون تلكؤ".

أضاف أن "أي تهديد لقواعد إيران النووية والعسكرية من قبل النظام الصهيوني غير ممكن بدون ضوء أخضر من الولايات المتحدة".

في وقت سابق اليوم الإثنين، أفاد سكان في بوشهر، الواقعة على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب العاصمة الإيرانية، أنهم رأوا ضوءا في السماء وسمعوا انفجارا قويا بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية.